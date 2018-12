FNV: Acties volgens na afwijzen eisen werknemers door PostNL

PostNL is niet tegemoet gekomen aan de eisen van zijn werknemers en de FNV. 'Een ultimatum liep maandagochtend om 12.00 af. FNV-leden bereiden acties voor. Later deze week, kort voor de start, maakt FNV bekend waar en wanneer de acties plaatsvinden', zo heeft FNV maandag laten weten.

'Vooruitschuiven'

FNV onderhandelt sinds begin november met PostNL over een nieuwe cao, maar het bedrijf gaat niet in op de voorstellen van de bond en weigert om zelf met concrete voorstellen te komen. Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘PostNL schuift de echte onderhandelingen zo lang mogelijk voor zich uit, zodat eventuele acties niet in de drukke decembermaand plaatsvinden. Nu krijgen ze het deksel op de neus. Onze leden zijn niet gek. Ze laten zich niet aan het lijntje houden.’

Eisen

De torenhoge werkdruk moet worden aangepakt, stellen de werknemers van PostNL. Verder eisen ze voor 2019 ondermeer een structurele loonstijging van 5% met een minimum van 100 euro bruto per maand, en gelijke beloning voor gelijk werk voor alle werkers bij PostNL, dus ook voor uitzendkrachten en contracting-medewerkers.

Terugdringen flexibilisering

FNV wil concrete afspraken maken over het terugdringen van de flexibilisering bij PostNL en de verhouding tussen vaste en flexkrachten. Uitzendkrachten en contracting-medewerkers die langer dan 52 weken voor PostNL werken, moeten in vaste dienst worden genomen.

Intimidatie en angst

De PostNL-medewerkers eisen verder dat PostNL een pas op de plaats maakt met het doorvoeren van de elkaar alsmaar opvolgende reorganisaties. Ook moet er een eind komen aan de cultuur van intimidatie en angst bij PostNL.

Kaartjes

Medewerkers van PostNL en FNV’ers delen intussen kaartjes uit aan klanten van PostNL waarin ze begrip vragen voor mogelijke vertragingen in de bezorging, als gevolg van de starre opstelling van PostNL.