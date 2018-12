Cel en tbs voor woningoverval en poging verkrachting hoogbejaarde vrouw

Een 42-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar en tbs met dwangverpleging. Vanwege deze veroordeling is ook de voorwaardelijke invrijheidstelling van de man herroepen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch vindt bewezen dat hij een 94-jarige vrouw heeft beroofd, aangerand en geprobeerd te verkrachten en op dezelfde dag 2 mannen heeft mishandeld. De rechtbank Oost-Brabant legde de man eerder 6 jaar celstraf op.

Overval

Op een zondagmiddag in maart 2015 drong de man via een openstaande tuindeur een huis in Eindhoven binnen. Hij pakte de 94-jarige bewoonster vast en riep dat hij geld wilde hebben. De vrouw wees aan waar haar portemonnee lag en de man pakte daar 25 euro uit. Vervolgens duwde hij de bewoonster naar haar slaapkamer op de bovenverdieping en eiste dat zij zich uitkleedde. Nadat de vrouw haar vest had uitgedaan, duwde hij haar op het bed, scheurde haar blouse los en greep haar borsten vast. De man was zijn broek aan het losmaken toen de vrouw hard om hulp riep. Op dat moment sloeg hij op de vlucht. De man nam nog wel een gouden armband mee.

De man verbleef nog in de Woenselse Poort in Eindhoven vanwege voorwaarden die waren verbonden aan zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in verband met een eerdere veroordeling. Hij had eerder die dag al een medebewoner in het gezicht geslagen. Direct na de woningoverval bij vrouw belde hij aan bij een andere man en sloeg hem - uit het niets - tegen het hoofd.

Tbs

Tijdens de behandeling van de zaak bij de rechtbank weigerde de man om mee te werken aan een onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. De rechtbank legde geen tbs op achtte de man volledig toerekeningsvatbaar. Tijdens het hoger beroep heeft de man wel meegewerkt aan zo’n onderzoek. De deskundigen die hem onderzocht hebben, hebben in hoger beroep hun bevindingen toegelicht en vragen van het hof beantwoord. De man zou in de periode dat hij de misdrijven pleegde een persoonlijkheidsstoornis hebben en verslaafd zijn aan drugs en alcohol. Hij is daarom verminderd toerekeningsvatbaar. Ook zou er sprake zijn van een hoog recidiverisico. Het hof legt de man daarom tbs met dwangverpleging op.

Straf

Bij het opleggen van de straf heeft het hof rekening gehouden met de ernst van wat de man gedaan heeft. Hij heeft een hoogbejaarde vrouw op klaarlichte dag opgejaagd in haar eigen woning, een plek waar ze zich veilig zou moeten kunnen voelen. Hij heeft grove inbreuk gemaakt op haar lichamelijke integriteit en haar ook nog verwond, na de overval moest de vrouw in het ziekenhuis worden opgenomen met een kneuzing aan haar borstbeen en een blauwe plek in haar gezicht. Bovendien heeft hij de vrouw zodanig emotioneel getroffen, dat zij genoodzaakt was om na 40 jaar in de woning te hebben gewoond, te verhuizen. Ook weegt mee dat de man tussen 1991 en 2009 meer dan 30 keer is veroordeeld tot onvoorwaardelijke celstraffen, onder meer voor een zeer ernstig geweldsdelict. Al met al vindt het hof daarom, naast de tbs, een gevangenisstraf van 4,5 jaar op zijn plaats.

Schadevergoeding

Net zoals de rechtbank, vindt het hof dat de verdachte een schadevergoeding moet betalen van in totaal ongeveer 4000 euro. De vrouw is onlangs overleden, daarom gaat het bedrag nu naar haar erfgenamen.

Herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling

De overval vond plaats tijdens een voorwaardelijke invrijheidstelling in verband met een eerdere veroordeling. Een van de voorwaarden daarvoor was dat hij niet opnieuw een strafbaar feit zou plegen. Dat heeft hij wel gedaan en daarom wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling herroepen. Dat betekent dat de man - bovenop deze 4,5 jaar celstraf die het hof hem vandaag heeft opgelegd - nog eens 600 dagen in de gevangenis moet uitzitten.