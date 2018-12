Identiteit dodelijke slachtoffers en gewonde bekend

Bij die aanrijding, op maandag 10 december 2018 om 13.25 uur, zijn twee vrouwen overleden. Het betreft een 43-jarige vrouw uit Breda en een 28-jarige vrouw uit Rijsbergen. De gewonde betreft een 80-jarige man uit Ulvenhout. Hem is in het ziekenhuis meegedeeld dat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een aanrijding met dodelijke afloop. Er is een ademtest van de verdachte afgenomen waaruit bleek dat er geen sprake was van alcoholgebruik. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.

Bij het ongeval, dat even voor 13.30 uur gebeurde op het viaduct boven de A16 bij Prinsenbeek, waren twee auto's betrokken. Eén van de twee bij de aanrijding betrokken auto’s stond in brand bij aankomst van de hulpdiensten. De brandweer begon direct met blussen maar kon niet voorkomen dat de twee inzittenden in het voertuig kwamen te overlijden in die brand.