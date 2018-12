Tot vier jaar celstraf geëist tegen terrorisme verdachten

Medeverdachte

Tegen een medeverdachte die hem op Schiphol ophaalde, een 22-jarige man uit Vlaardingen, eiste de officier van justitie van het Landelijk Parket ook een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Zweed

De Zweed zou volgens informatie van buitenlandse opsporingsdiensten naar Nederland zijn gereisd om een aanslag te plegen. Gelet op de informatie over een aanslag tijdens de kerst is geen enkel risico genomen. Voor concrete plannen voor een aanslag is in het verdere onderzoek echter geen bewijs gevonden.

Jihadistisch materiaal gevonden

Wel is er veel jihadistisch materiaal aangetroffen in de telefoons van de verdachten, waaronder een testament en handleidingen voor het maken explosieven, het laten ontsporen van treinen en zelfmoordaanslagen. De Zweedse verdachte heeft langere tijd IS ondersteund met vertalingen en het verspreiden van propaganda.

Ernstig verwijt

Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs dat hij heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie. Zij vroeg vrijspraak van het voorbereiden van een aanslag. De steun aan ISIS is in de ogen van het OM een zeer ernstig verwijt. 'Online propaganda is voor ISIS van groot belang. De organisatie is er op deze wijze in geslaagd om wereldwijd aanhangers en sympathisanten te mobiliseren om in naam van ISIS aanslagen te plegen in het Westen.'

Nederlandse verdachte

De Nederlandse verdachte stond terecht voor het voorbereiden van een terroristische misdrijf en training voor terrorisme. Behalve gevangenisstraf moet de man volgens het OM onder andere een contactverbod worden opgelegd met allen die hebben deelgenomen aan de jihadistische strijd. Bovendien moet hem worden verboden gebruik te maken van Facebook en de berichtendienst Telegram.