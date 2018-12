Man loopt snijwond op tijdens ruzie

Een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vannacht op de Heuvel in Tilburg aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een 28-jarige man uit de gemeente Neder-Betuwe in zijn wang te hebben gestoken tijdens een ruzie. Het slachtoffer hoefde niet voor behandeling naar het ziekenhuis.