Ramen eruit door zwaar vuurwerk

De politie is op zoek naar getuigen van een incident dat zaterdagavond plaatsvond op de Dijkschouwerslaan in Den Helder.

Omstreeks 21.50 uur werd er vermoedelijk zwaar vuurwerk over een schutting van een woning gegooid. Het vuurwerk ontplofte vlak bij de gevel van het pand. Hierdoor sloeg het glas in een slaapkamerraam volledig in scherven. Ook het glas uit een raam van de woonkamer raakte vernield. Hierbij ging het om de buitenste laag van het dubbel glas. Door de ontploffing ontstond ook schade aan de tuin bij de woning. Bij het incident raakte niemand gewond.

De bewoonster heeft aangifte gedaan. De politie stelt een nader onderzoek in.