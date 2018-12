Minderjarige aangehouden voor valse bommelding middelbare school Epe

Instagram

'De politie startte een onderzoek nadat in een post op Instagram werd gesuggereerd dat er een bom zou ontploffen op de middelbare school', aldus de politie. Explosievendeskundigen van de politie hebben de melding onderzocht en trokken de conclusie dat de melding vals was.

Aangehouden

Daarna werd een onderzoek gestart naar degene die de post heeft geplaatst. Daar kwam de minderjarige jongen in beeld. Hij werd in de loop van de dag aangehouden en is ingesloten. Onderzoek moet uitwijzen of hij betrokken is bij de valse bommelding.

Wijkagent

Ondanks dat het een valse melding betrof, houdt de politie de situatie in de gaten. Er is contact met de school en de wijkagent is daar maandagochtend aanwezig voor het beantwoorden van vragen.