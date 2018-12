Man probeert ex te steken en wordt aangehouden

De politie hield maandagmiddag 17 december een 59-jarige man uit Tilburg aan nadat hij kort daarvoor, in zijn woning in de wijk Het Zand, zijn ex-vrouw probeerde te steken. De vrouw raakte gewond aan haar hand en moest naar de huisartsenpost.

Het slachtoffer ging die middag naar de woning van haar ex-man. Toen zij eenmaal in de woning was, greep de man een mes en probeerde hij haar te steken. Doordat de vrouw zich verdedigde liep zij een verwonding op aan haar hand. Uiteindelijk wist ze de woning uit te komen en kreeg zij hulp van een voorbijganger. Die alarmeerde de politie. De agenten hielden de verdachte vervolgens aan. De recherche gaat met de man in verhoor.