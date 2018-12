OM eist opnieuw twee keer levenslang in hoger beroep liquidaties Staatsliedenbuurt

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam eist in hoger beroep levenslange gevangenisstraffen tegen twee mannen (30 en 38 jaar) voor de moorden -en pogingen tot moord - in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt op 29 december 2012. Het OM had dezelfde straf geëist voor de rechtbank. De Amsterdamse rechtbank veroordeelde op 1 mei 2015 de verdachten tot een levenslange celstraf.

Het betreft een dubbele liquidatie en een poging daartoe, waarbij twee mannen om het leven kwamen. Een derde persoon wist, door in het water te springen tussen twee woonboten, ternauwernood te ontsnappen. Twee motoragenten die de achtervolging inzetten werden eveneens onder vuur genomen.

Toeval en geluk

Het is een kwestie van toeval en geluk dat het beoogde doelwit en de agenten niet zijn geraakt. De impact van de schietpartij is groot en het leed dat de nabestaanden is aangedaan onherstelbaar.

Excessief vuurwapengeweld

Ook de bewoners van de Staatsliedenbuurt zullen de avond van 29 december 2012 waarschijnlijk niet snel vergeten. De schietpartij lijkt een startsein te zijn geweest voor een lange reeks liquidaties die zich kenmerkt door excessief vuurwapengeweld. “De feiten zijn begaan op straat in een woonwijk. De kogels hebben in het rond gevlogen”, aldus de advocaat-generaal in zijn requisitoir. “Er zijn voertuigen beschadigd. Sommige kogels zijn zelfs in een woning en in een bedrijfspand terechtgekomen. De kans dat een buurtbewoner geraakt was door een rondvliegende kogel was groot.”

Vier verdachten

In de maanden na de aanslag worden in Nederland drie verdachten aangehouden en een vierde in Marokko. Wegens onvoldoende bewijs is in 2015 bij de rechtbank voor de derde verdachte vrijspraak gevraagd voor betrokkenheid bij de liquidaties. Op 23 december 2014 wordt de in Marokko aangehouden vierde verdachte daar veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.

Nieuwe getuigenverklaringen

In het hoger beroep zijn meerdere (nieuwe) getuigen opgeroepen. Daarbij ging het met name over de betrouwbaarheid van de verklaringen van de persoon die de liquidatie in de Staatsliedenbuurt overleefde. Die nieuwe getuigenverklaringen geven in de ogen van het OM geen aanleiding tot het innemen van een ander standpunt dan dat het had voor de rechtbank.

Gewetenloos

Het gedrag van de schutters, een liquidatie in een woonwijk en het schieten op agenten, kenmerkt zich volgens de advocaat-generaal door grote gewetenloosheid. “In een tijdbestek van minder dan tien minuten zijn twee doden gevallen en waren drie mensen bijna gedood. De waarde van een mensenleven is voor de verdachten kennelijk erg laag. Alleen een levenslange gevangenisstraf doet wat het OM betreft recht aan wat zich die bewuste avond heeft afgespeeld.”