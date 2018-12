Beelden vrijgegeven van verdachte bedreigen Geert Wilders

Een verdachte aangehouden

Op dinsdag 28 augustus hielden politieagenten op het Centraal Station in Den Haag een 26-jarige man aan. Een dag eerder kwam een tip bij de politie binnen dat deze man een filmpje op Facebook had geplaatst waarin hij in het Urdu, de taal die in Pakistan gesproken wordt, had gedreigd Geert Wilders te vermoorden of een aanslag te plegen op de Tweede Kamer. Deze verdachte zit nog vast, maar de politie is op zoek naar een medeverdachte en een belangrijke getuige.

Pakistaan

Nadat de politie de identiteit van de plaatser van het filmpje had achterhaald, bleek het om een 26-jarige Pakistaan te gaan die vlak ervoor vanuit Frankrijk naar Nederland was gereisd. Gezien zijn reisbewegingen hier in Nederland bleek dat er een reële kans was dat hij die dreigementen ging uitvoeren.

Mogelijk hulp gehad

De politie heeft reden om aan te nemen dat deze man vermoedelijk niet alleen heeft gehandeld en mogelijk hulp heeft gehad in Nederland. Op camerabeelden is te zien dat hij contact heeft gehad met een man die met hem per trein van Den Haag naar Amsterdam is gereisd. We gaan er vanuit dat deze man in ieder geval moet hebben vermoed wat de aangehouden Pakistaanse verdachte van plan was, en hem mogelijk heeft geholpen.

Foto medeverdachte

Op maandag 27 augustus rond 16.50 uur zijn de twee mannen in beeld bij de poortjes van station Amsterdam Sloterdijk. De man die de politie zoekt helpt de verdachte bij het inchecken. Diezelfde man zien we die maandag ook alleen in de Grote Marktstraat in Den Haag. Het is niet duidelijk of de man in Nederland woont of net als de verdachte hier naartoe is gekomen. Weet u wie dit is, meldt dit dan bij de politie.

Foto getuige

Er is ook een belangrijke getuige die met de verdachte lijkt te hebben gesproken toen die een dag voor zijn aanhouding op het station in Den Haag was. Omdat hij getuige is, is hij onherkenbaar gemaakt op de foto. Het is een jonge man met een grote rode rugzak die op maandag 27 augustus rond 06.20 uur in de ochtend op Centraal Station in Den Haag is. Hij loopt met een krantje richting het filiaal van koffieketen Starbucks. Daarna stapte hij op de trein richting Dordrecht. Hij droeg die dag een bruin leren jack en lijkt ook een slaapzak in een blauwe hoes bij zich te hebben. De politie hoopt dat hij zichzelf herkent en contact opneemt. Mocht u weten wie hij is, meldt dat dan ook bij de politie.