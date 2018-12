Brand in zorginstelling Nijmegen, 8 personen naar ziekenhuis voor controle

In Nijmegen heeft woensdagochtend in een appartement in wooncomplex De Vlechting brand gewoed.

Acht bewoners zijn uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis. Zij waren niet gewond, maar worden op de eerste hulp nagekeken, omdat zij erg geschrokken zijn, zo laat de brandweer aan Omroep Gelderland weten. Voor de brand rukten de hulpdiensten rond 06.00 uur massaal uit.

De brand was ontstaan op de derde verdieping van het complex. Veel bewoners konden worden opgevangen op een andere verdieping. Bij de brand kwam vooral veel rook vrij. Veel mensen in het wooncomplex zijn slecht ter been. De Veiligheidsregio meldt dat de bewoners van de derde verdieping van zorgcentrum De Vlechting niet direct terug kunnen naar hun kamer. ZZG zorggroep zorgt voor opvang binnen de eigen organisatie en voor het informeren van de familie van bewoners.

Over de oorzaak van de brand zegt Edwin van Deelen, de officier van dienst van de brandweer, tegen de Gelderlander, dat de brand waarschijnlijk in een kerstboom in de centrale ontmoetingsruimte op de derde verdieping is ontstaan.