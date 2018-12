'Wilders in gevaar door geklungel bij OM'

Justitie zou volgens bronnen verzuimd hebben aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) door te geven dat de 26-jarige Pakistaan Junaid I. een gevaarlijke reisgenoot had. Dit schrijft de Telegraaf woensdag. De reisgenoot is een medeverdachte in de bedreigingszaak van Wilders.

Junaid I. wordt beschuldigd van bedreiging met een terroristisch oogmerk, voorbereidingshandelingen met een terroristisch oogmerk en opruiing. I. werd samen met zijn reisgenoot op 27 augustus gefilmd op station Amsterdam-Sloterdijk. Hij werd een dag later aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. De Pakistaan was vanuit Frankrijk naar Nederland gereisd. Hij werd op 28 augustus opgepakt omdat hij op een filmpje op Facebook Wilders met de dood zou hebben bedreigd. Ook zou hij van plan zijn geweest een aanslag op de Tweede Kamer te plegen. In het filmpje waarin hij de aanslag aankondigde, sprak hij in het Urdu, de nationale taal van Pakistan. Justitie weet niet wie de man is die samen met Junaid I. op 27 augustus met de trein van Den Haag naar Amsterdam-Sloterdijk reisde.

De Pakistaan heeft tegenover de politie verklaard dat hij alleen naar Nederland kwam om te demonstreren tegen Wilders. Wilders was op dat moment in Pakistan in het nieuws omdat hij in het Nederlandse parlement een cartoonwedstrijd wilde organiseren, met de profeet Mohammed als onderwerp.

Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft bewakingsbeelden getoond van een onbekende man die contact heeft gehad met Junaid I. Het tweetal is op 27 augustus gefilmd op het station Amsterdam Sloterdijk.