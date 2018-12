Verdachte met tas vol geld klopt aan bij agent

Met een sporttas vol geld aankloppen op het raam van een agent in burger in plaats van bij je handlanger in de auto daarvoor. Dat is de nachtmerrie van elke crimineel, maar het gebeurde, en leidde het politieteam naar een huis aan het Duisburghof.

Het leverde tonnen aan euro’s op, een doorgeladen vuurwapen, verdovende middelen en alle benodigdheden voor een hennephandel.

De straten van Rotterdam-Oost vormden zondagmiddag 16 december de achtergrond van een grootschalige politieactie. In dit deel van Rotterdam reden op dat moment een aantal onherkenbaar surveillerende politieauto’s die een voertuig volgden met verdacht rijgedrag die via de Prins Alexanderlaan richting de Keulenhof in Rotterdam Oosterflank reed om daar te parkeren. De agenten parkeerden ook. Even later kwam er een man aangelopen met een grote, zware sporttas. De man vergiste zich in de auto en klopte bij de agent in burger op het raampje. Toen hij besefte dat dat niet de juiste persoon was, liep hij naar de volgende auto. Daar was inmiddels al iemand druk bezig met het leeghalen van zijn kofferbak, inclusief bodemplaat en reserve band.

Controle

De agenten besloten hierop om beide personen aan een controle te onderwerpen maar de tassendrager rende hard weg. Daarbij gooide hij een sleutel in de sloot. De twee heren ontkwamen echter niet en zijn in de boeien geslagen. De betrokken agenten hebben vervolgens snel en effectief het onderzoek voortgezet. In de achtergebleven tas vonden zij een geldbedrag van een aantal tonnen. De weggegooide sleutel was inmiddels uit de sloot gevist en leidde de politie naar een woning waarde verdachte met de gevulde tas uitkwam. Het Flexteam (Een team agenten dat flexibel wordt ingezet) deed samen met Team Parate Eenheid een inval in die woning aan de Duisburghof. Bij binnenkomst was het meteen raak; grote pakken met vermoedelijk (hard)drugs, een doorgeladen vuurwapen, cash geld, een sealapparaat en alle spullen voor een hennepkwekerij. Een grote kluis die in de slaapkamer stond, is met behulp van een hoogwerker van de brandweer naar buiten getakeld.

Forensische Opsporing

Inmiddels werd de Forensische Opsporing ook opgeroepen om sporen veilig te stellen. Een man van 32 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 34-jarige man uit Den Haag zijn aangehouden.