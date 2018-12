Brandbrief naar minister: BPRC mag 200 apen gebruiken voor nieuwe dierproeven

De goedkeuring komt op een moment dat het BPRC juist een plan bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet inleveren om het aantal dierproeven met 40% te verminderen. De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Een DIER Een VRIEND zijn dan ook verbijsterd en hebben direct een brandbrief gestuurd naar de minister.



Geoffrey Deckers van Een DIER Een VRIEND: “We willen dat de minister gaat optreden tegen het BPRC. Dit grootschalige experiment mag niet starten. Er zou juist een afbouw van het BPRC en de experimenten daar komen, genoeg is genoeg.“



In de aanvraag voor de dierproef wordt vermeld dat de handelingen stress bij de apen zullen veroorzaken. Volgens de onderzoekers zal een deel van de dieren (20%) genezen van malaria: zij blijven deel uitmaken van het dierenbestand op het instituut en zijn dan beschikbaar voor hergebruik. De overige 80% wordt gedood om weefsels en organen te onderzoeken. Volgens Animal Rights en Een DIER Een VRIEND gebruikt het BPRC al zeker 25 jaar apen voor malaria-onderzoek.



Robert Molenaar van Animal Rights: “Er gaan miljoenen euro’s subsidie naar deze akelige dierproeven. Ondertussen is er amper geld beschikbaar voor diervrij onderzoek. De verhoudingen zijn helemaal schreef.”



In het BPRC worden momenteel 1500 apen gehouden. Vorig jaar zijn in het BPRC 317 apen gebruikt voor dierproeven. Daarvan hebben 137 dieren de experimenten niet overleefd. Recentelijk kwam het BPRC nog negatief in het nieuws door schokkende beelden in een undercover video. Op de beelden is te zien hoe apen worden afgemaakt voor het oog van andere apen die doodsbang zitten opgesloten in hun krappe kooien.



Geoffrey Deckers van Een DIER Een VRIEND: “recent hebben we kunnen zien in undercover opnames hoe lomp en gevoelloos men bij het BPRC omspringt met levende wezens, we willen dan ook dat deze Apenhel van Rijswijk sluit.”



Zowel Animal Rights als Een DIER Een VRIEND pleiten al jaren voor volledige stopzetting van apenexperimenten. De petitie met het verzoek aan de politiek om de ‘apen te redden uit de laboratoria’ is inmiddels al 17.000 keer getekend.