Peilingwijzer: winst voor ChristenUnie en Forum voor Democratie

Forum voor Democratie (FvD) krijgt er ook weer twee zetels bij. De partij is nu met twee zetels in de Kamer vertegenwoordigd, maar zou nu bij eventuele verkiezingen tussen de 10 en 14 zetels krijgen. Daarmee voegt Forum zich bij een hele groep partijen die allen rond rond 12 zetels uitkomen. Dat zijn de regeringspartijen CDA (12-14) en D66 (11-13), naast de oppositiepartijen SP en PvdA (beide 11-13).

De drie grootste partijen zij in de Peilingwijzer de VVD, PVV en GroenLinks. De VVD is koploper met 23-27 zetels. Daarbij blijft de partij groter dan de PVV, maar het is wel een groot verschil met de 33 zetels die de partij nu in de Kamer bezet. De PVV scoort volgens de laatste peiling tussen de 18 en 22 zetels en GroenLinks bezet 17-19 zetels. Dat zijn er een stuk meer dan de partij bij de verkiezingen won. Volgens politicoloog Tom Louwerse de maker van de Peilingwijzer is GroenLinks nu de grootste partij op links.

De PVV won in de loop van 2018 ook weer drie zetels in de Peilingwijzer, waar de partij van Geert Wilders eerder in de min zat. Inmiddels is de PVV weer terug op het huidige niveau in de Tweede Kamer.

Forum voor Democratie won in de afgelopen maand eveneens een paar zetels, nadat de partij eerst heel licht wegzakte. Louwerse verwijst naar Maurice de Hond, die een verband legt met de discussie over het migratiepact van Marrakesh. In die discussie speelde Baudet een prominente rol.