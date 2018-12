Burgemeester geeft vuurwerk voorlichting op basisschool

Wijkbrandweerman Olof Waltman heeft de afgelopen periode op alle basisscholen in Schiedam samen met de handhavers van de gemeente een vuurwerkvoorlichting gegeven. Groep 8 van basisschool de Peperklip had een zeer speciale gast.

Burgemeester Cor Lamers was in deze groep te gast en gaf de kinderen ook zelf nog wat wijze raad mee voor de jaarwisseling. De burgemeester kiest elk jaar 1 school uit waar hij langs gaat voor de vuurwerkvoorlichting. Mede omdat er in Schiedam-Oost de nodige overlast is, koos hij dit jaar voor de Peperklip.



De burgemeester van Schiedam sprak voor zijn vertrek met alle kinderen af dat ze na de vakantie met 10 vingers en twee ogen terug op school moesten komen. Om deze afspraak extra kracht bij te zetten, kregen alle kinderen na de vuurwerkles een speciale veiligheidsbril.