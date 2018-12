Politie vindt seksspeeltje met ingelegde diamanten en drugs in auto

De politie heeft afgelopen dinsdagmiddag, bij een controle van twee auto’s bij winkelcentrum Groenhof in Amstelveen, een opmerkelijke vangst gedaan. Dit meldt de politie vrijdag.

Seksspeeltje met diamanten

In verborgen ruimtes van de twee auto's trof de politie onder meer cash geld, gouden munten, edelstenen, cocaïne en een met diamanten ingelegd seksspeeltje aan. De politie heeft de vier inzittenden van beiden voertuigen aangehouden.

Verdacht gedrag

De controle werd gehouden nadat een politieman in zijn vrije tijd gedrag, mogelijk wijzend op een verdachte transactie, rond de voertuigen had waargenomen. Toen opgeroepen agenten ter plaatse kwamen en beide auto’s, een Porsche en een Mercedes, controleerden, troffen zij al snel vijf zakken met hennep aan in de auto.

Verborgen ruimtes

Daarop zijn de inzittenden, een 36-jarige Amsterdammer, een 51-jarige inwoner van Uithoorn, een 41-jarige man met de Duitse nationaliteit en een 35-jarige man met de Turkse nationaliteit, aangehouden. Nader onderzoek door experts op de in beslag genomen voertuigen bracht de verborgen ruimtes aan het licht.

Blok cocaïne

Daarin zijn onder meer een blok cocaïne aangetroffen, bijna 40 duizend euro contant geld, ruim 1700 Britse ponden, ruim 1250 Zwitserse franken, 14 edelstenen, 5 gouden munten, nog een zak hennep en een met diamanten ingelegd seksspeeltje. De recherche doet nader onderzoek en heeft de aangetroffen goederen in beslag genomen.