Politie onderzoekt schietincident Vriezenveen

In het Overijsselse Vriezenveen heeft zich vrijdag aan het begin van de middag een schietincident voorgedaan aan de Kanaalweg Noord. 'Daarbij zijn vier mannen aangehouden', zo meldt de politie die nog op zoek is naar een vijfde verdachte.

Schoten gehoord

Rond 12.00 uur zijn schoten gehoord aan de Kanaalweg Noord in Vriezenveen. De politie was snel ter plaatse en heeft direct een 55-jarige man uit Wierden kunnen aanhouden. Later zijn in Almelo een 50-jarige man uit Deventer en een 63-jarige man uit de gemeente Wierden gearresteerd. In Vriezenveen is later in de middag nog een 22-jarige inwoner uit die plaats aangehouden. Naar de vijfde verdachte is de politie nog op zoek. De aanleiding van het incident wordt onderzocht. Er waren geen gewonden.

Signalement

De politie is op zoek naar een mogelijke vijfde verdachte. Zijn rol in dit schietincident is onduidelijk, maar de politie wil hem wel graag spreken. Van de man is een signalement bekend: het gaat om een getinte man van 1.80 meter lang met lang haar. Hij droeg een spijkerbroek, rode trui met capuchon, witte schoenen en een donkere jas.