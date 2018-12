Niet betalende man sleurt pomphouder mee

De betaalpas van een man, die zaterdagochtend in Prinsenbeek een bestelbus vol had getankt, bleek niet te werken. De man is vervolgens weggereden zonder te betalen. De eigenaar van het pompstation wilde de bestelbus tegenhouden en heeft tientallen meters aan de bestelbus gehangen. Hij kwam ten val en raakte gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.