Harde knal, gigantische explosie en veel schade bij plofkraak World Fashion Centre

Amsterdammers die rond het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West in Amsterdam wonen zijn afgelopen nacht opgeschrikt door een hard knal en een gigantische explosie.

Het bleek te gaan om een plofkraak op een automaat in het World Fashion Centre. Een omwonende vertelt anoniem haar verhaal aan de lokale omroep AT5: 'We schrokken eigenlijk wakker van een hele harde knal. We keken uit het raam en zagen een jongen daar met z'n scooter staan. En opeens zagen we nog een ander jongen aan komen rennen met een grote tas. Die sprong op de motor.'

Een andere getuige tegen de omroep over de plofkraak: 'Een gigantische knal. Ik wist gelijk dat het geen vuurwerk was. Echt een gigantische explosie. Toen zag ik een scooter heel snel wegrijden met gelijk een politieauto er achteraan.'

De politie heeft nog niemand aangehouden. Het is nog onbekend of er iets is buitgemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst heeft nog onderzoek gedaan om verder explosiegevaar uit te sluiten