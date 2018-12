Stropersduo loopt zelf in de val

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie in het buitengebied van Veldhoven twee verdachte stropers aangehouden. De mannen uit Wintelre werden op heterdaad betrapt en zitten vast voor verder onderzoek.

Aanhouding

Bij de politie kwamen signalen binnen over stroopactiviteiten in Veldhoven. Reden om in samenwerking met buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) onderzoek hiernaar te doen. Dat leidde zaterdag net na middernacht tot de aanhouding van twee mannen uit Wintelre van 63 en 61 jaar.

Geluidsdemper

Zij werden op een perceel aan de Halve Mijl in Veldhoven op heterdaad betrapt toen ze daar aan het jagen waren op wild met een geweer met een geluidsdemper erop. Ze hadden net een haas geschoten. De verdachten hebben geen jachtakte en ook geen wapenverlof.

Stropersmaterialen, vuurwerk en drugs

Bij de mannen werden diverse stropersklemmen en -lampen om in het donker wild mee te spotten gevonden. Ook stuitten de agenten bij een doorzoeking van één van de woningen van de verdachten op 50 kilo legaal consumentenvuurwerk. Dat is 25 kilo meer dan je thuis op voorraad mag hebben. Ook werden in het pand henneptoppen gevonden. In totaal ruim 60 gram. Naast de stropersmiddelen zijn ook het vuurwerk en de hennep in beslag genomen.

Op bestelling

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachten het wild verhandelden, en zelfs op bestelling gingen schieten. We hebben het idee dat er mensen zijn in Veldhoven en omgeving die hier meer over kunnen vertellen. Daar willen wij graag mee in contact komen. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.