Hulpdiensten staken zoektocht na 3 uur zoeken naar vermist bemanningslid

Helikopter en vliegtuig

'Meerdere reddingboten van de KNRM zijn ingezet. Ook zoeken het patrouillevaartuig Zeearend en vanuit de lucht een Kustwachthelikopter en het Kustwachtvliegtuig mee', aldus de Kustwacht.

Melding

De Kustwacht kreeg om 11.00 uur de melding binnen van het schip dat iemand wordt vermist. Het bemanningslid was gisterenavond nog aan boord gezien en via internet via messenger was vannacht nog onderling contact geweest met een ander bemanningslid.

Zoekgebied

Vanuit het Kustwachtcentrum is een zoekgebied gemaakt waarin alle verschillende eenheden gecoördineerd zoeken. Aan boord van het schip is meerdere keren gezocht naar de persoon maar tot nu toe zonder resultaat.

Update 14.00 uur

Na drie uur zoeken is besloten om de actie te beëindigen. De persoon is helaas niet gevonden. De overlevingskans is gezien de omstandigheden nu nog nihil. Een berekende overlevingstijd was bijna 2 uur. Onbekend is hoe laat de persoon van boord is geslagen, maar de melding van vermissing kwam bij de Kustwacht om 11 uur binnen. Vannacht was voor het laatst contact geweest met de man.