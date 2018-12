Aantal files in 2018 met 20 procent gegroeid

De groei van het aantal files en de vertraging voor het verkeer was dit jaar ongeveer 20 procent in vergelijking met 2017. Niet alleen tijdens de spitsuren maar ook overdag ondervonden weggebruikers veel meer oponthoud. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de ANWB.

Nauwelijks stijging in 2017

'Nadat in 2017 de filezwaarte nauwelijks steeg is de vertraging voor het verkeer dit jaar weer fors toegenomen. Ondanks dat in de afgelopen jaren de infrastructuur sterk is uitgebreid blijkt deze onvoldoende om het grote verkeersaanbod tijdens de piekuren te kunnen verwerken', aldus de ANWB.

Drukste regio's: Den Haag en Rotterdam

In de regio’s Den Haag en Rotterdam ondervonden weggebruikers het afgelopen jaar de meeste hinder van files. Maar ook op de wegen in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord Brabant en Limburg nam de filezwaarte in 2018 toe. In de provincies Noord Holland en Utrecht bleef deze vrijwel gelijk terwijl het verkeer in het noorden van het land veel minder verkeershinder ondervond in vergelijking met vorig jaar.

Weersomstandigheden

Naast het verkeersaanbod hebben de weersomstandigheden grote invloed op de doorstroming van het verkeer. De storm op donderdag 18 januari zorgde ervoor dat het verkeer op veel wegen compleet vast kwam te staan. Ondanks de uitgebreide waarschuwingen kantelden er die dag meer dan 60 vrachtwagencombinaties en blokkeerden daarmee lange tijd veel wegen. Maart is volgens de statistieken een van de drukste maanden en liet ook dit jaar weer een enorme piek zien. Naast slecht weer met veel regen werden weggebruikers geconfronteerd met een groot aantal ernstige ongelukken die leidden tot veel verkeershinder. Tijdens de droge zomer zorgden de vele bermbranden en het recreatieverkeer voor extra oponthoud op de wegen.

Grootste knelpunten

De grootste knelpunten waren in het afgelopen jaar in de ochtendspits de A4 Den Haag richting Amsterdam en in de avondspits de A27 van Utrecht naar Breda. De drukste spitsen in de ochtend zijn op maandag en dinsdag en in de avond op dinsdag en donderdag. Op donderdag 1 november zorgde de regen en een groot aantal ongelukken voor een recordspits. Op het drukste moment stond er die avond 1135 kilometer file in ons land.