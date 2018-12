57 kilo drugs in verborgen ruimte auto voor drugspand

Een getuige belde zaterdagavond het alarmnummer omdat hij mannen in de Kramerstraat in Rotterdamverdacht rond zag scharrelen bij een auto met een buitenlands kenteken en gebonk en gekraak hoort. Agenten namen poolshoogte en troffen een Fransman die een nerveuze indruk maakte. In de auto troffen ze een gebruikershoeveelheid verdovende middelen aan.

De Fransman had een onsamenhangend verhaal over een woning op de Kramerstraat waar hij zojuist op ‘bezoek’ was geweest. Hij kon het huisnummer en de naam het familielid echter niet noemen. Onderbuikgevoel van de agenten deed hen besluiten deze woning te checken.

De bewoner wilde hen niet binnen laten waarop zij toestemming vroegen aan een officier vam justitie om binnen te mogen kijken. In de woning werden twee vuurwapens aangetroffen, bijna drie kilo heroïne, een halve kilo cocaïne, drie kilo versnijdingsmiddel en allerlei attributen voor de bewerking van de drugs. Ook lag er een flink geldbedrag, zo’n 23.000 euro en luxe sieraden. In de verdovende middelen bleek later nog een vuurwapen verpakt te zijn..De 39-jarige Fransman, de 38-jarige bewoner en een 38-jarige man die ook in de woning aanwezig wass, werden aangehouden. De auto werd in beslag genomen voor nader onderzoek. Daags na de aanhoudingen werd in de auto een verborgen ruimte gevonden met daarin nog eens 57 kilo verdovende middelen, bestaande uit heroïne en cocaïne.