Bestuurder aamgehouden voor bedreiging en agressief rijgedrag

Nadat de bestuurder van de achteropkomende auto ter afwending van gevaar geclaxonneerd had, draaide de bestuurder toen hij moest stoppen voor het rode verkeerslicht bij de kruising met de Bergen zijn raam open en maakte slaande bewegingen met een knuppel uit het raam naar de bestuurder die geclaxonneerd had.

Bij het verkeerslicht op de kruising met de Karperlaan moest de bestuurder van de witte Audi stoppen voor het rode licht. Op dat moment stond er een bestuurder van witte Renault traffic voor hem en links naast hem stond er een bestuurder van een groene Renault Laguna. Door aangever is gezien dat de bestuurder van de witte Audi bedreigingen heeft geuit naar deze bestuurder van de groene Renault Laguna

Vervolgens heeft de bestuurder van de witte Audi zijn weg vervolgd en volgens een getuige was zijn rijstijl heel agressief. Ter hoogte van het Shell Tankstation op de Mierloseweg in Helmond is hij staande gehouden en na controle aangehouden door collega’s. Hij is ingesloten op het politiebureau in Helmond voor verder onderzoek.