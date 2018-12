Verdachte schietpartij Adrianaplein schoot ook op toegesnelde agenten

Schampschot

Het drietal had, om voor de politie nog onduidelijke redenen, rondom de Bajonetstraat/ het Adrianaplein ruzie. De 26-jarige man trok op een gegeven moment een vuurwapen om de ruzie te beslechten. De man schoot enkele keren op de man en vrouw, waarbij het mannelijke slachtoffer een schampschot opliep.

Speelplaatsje

Dit alles vond plaats op klaarlichte dag in de directe nabijheid van een speelplaatsje waar op dat moment ook een vader met twee kinderen aanwezig waren. Toen agenten vrijwel op datzelfde moment de straat in kwamen loste de man nog een schot in de richting van de agenten en het eerder genoemde duo. Vervolgens rende hij weg.

Op agenten geschoten

Hij stak daarbij het speelpleintje over. Hierna draaide hij zich om en vuurde hij nogmaals in de richting van de agenten. De agenten schoten terug en raakten de man. Hierna kon hij worden overmeesterd. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De 49-jarige en 23-jarige zijn donderdag in vrijheid gesteld. Zij blijven verdachten in het onderzoek.