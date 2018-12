Aanzienlijk minder kerstbomen ingeleverd door kinderen in Vlaardingen

Minder aanbod

Op de locaties Olmendreer en Zwaluwenlaan was het aanbod van kerstbomen aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. Ook op de Floris de Vijfdelaan en van Baerlestraat is de opkomst minder dan voorgaande jaren. Mogelijk dat bijvoorbeeld ouders bang zijn om met bomen over straat te gaan, vanwege de noodverordening.