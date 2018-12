Assistentiehonden nog steeds de dupe van vuurwerk

In Alkmaar kwamen deze week een assistentiehond en zijn eigenaar met de schrik vrij na met vuurwerk belaagd te zijn door twee jongens op een scooter. Voor assistentiehond gebruikers zijn dit soort incidenten een groot probleem, aangezien zij in hun dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van hun trouwe viervoeter.

#RespectMyUniform

De kosten van een assistentiehond, ruim €25.000 euro, worden niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Veel hulpbehoevenden zijn op zichzelf aangewezen als het gaat om het verzamelen van het bedrag voor deze levensbepalende investering. Het is daarom van groot belang dat een assistentiehond niet getraumatiseerd of gewond raakt en afgekeurd wordt. Naast de emotionele schade die een afgekeurde assistentiehond met zich meebrengt, betekent dit ook opnieuw een omvangrijke financiële investering voor de hulpbehoevende eigenaar.

Wat kan ik doen?

Stichting Gebruikers Assistentiehonden (SGA) verzoekt iedereen om extra voorzichtig te zijn met vuurwerk in de buurt van assistentiehonden en hun eigenaren. “Hou rekening met ons en gooi het in ieder geval niet in onze richting. Wacht even totdat we gepasseerd zijn”, aldus Sidney Tetelepta, oprichter van SGA. “Een simpele vraag die zoveel ellende kan voorkomen.”

Stichting Gebruikers Assistentiehonden

De in 2014 opgerichte stichting zet zich in voor het vergroten van de herkenning en erkenning van assistentiehonden (o.a. blindengeleidehonden, hulphonden, meldhonden voor diabetes en epilepsie, assistentiehonden voor auditief beperkten of psychiatrische aandoening, zoals PTSS of autisme) in de maatschappij. Dit doet zij door onder andere als meldpunt te fungeren om ontoegankelijke situaties voor assistentiehond gebruikers toegankelijk te laten maken. Daarnaast probeert SGA met hun jaarlijkse vuurwerkcampagne mensen bewust te maken van de gevaren van vuurwerk voor assistentiehonden en hun gebruikers.