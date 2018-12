Politie houdt man met vuurwapen en vuurwerk aan

Surveillerende agenten reden op de Rembrandtlaan en zagen daar een scooter rijden. Deze viel op omdat er drie personen op zaten. Daarop besloten de collega’s hen te controleren. Nadat zij een stopteken hadden gegeven, stopte de scooter. Bij de bestuurder en een vrouwelijke passagier werden verder geen bijzonderheden aangetroffen. Wel kregen zij een proces-verbaal omdat zij met drie personen op de scooter zaten.

Vuurwapen

De derde persoon, de 18-jarige man, had een rugzak bij. Die stond open en de agenten zagen dat er vuurwerk in zat. Daarop werden de tas en de kleding van de man verder gecontroleerd. In totaal bleek hij zo’n drie kilo illegaal vuurwerk bij zich te hebben. In zijn jas werd bovendien een vuurwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen en de politie onderzoekt of dit echt is. Ook het vuurwerk werd in beslag genomen en zal worden vernietigd. De man is aangehouden voor verder onderzoek.