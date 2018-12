Straatroof verijdeld dankzij getuigen

Zondagavond probeerden twee jonge verdachten een 16-jarige Brunssummer te beroven van zijn scooter. Dankzij hulp van vier personen in een auto kon de straatroof voorkomen worden. Beide verdachten zijn aangehouden. De politie komt graag in contact met de inzittenden van de BMW die het slachtoffer te hulp schoten.

Rond 18.00 uur reed de Brunsummer met zijn scooter over de Kruisbergstraat. Hij werd op dat moment ingehaald door een andere scooter met daarop twee personen. Een van beide sprak hem aan en dwong hem te stoppen. Hij reed door maar werd vervolgens klemgereden en bedreigd met een voorwerp dat de twee jongens op de scooter bij zich hadden, mogelijk een koevoet.

Grijze BMW 1-serie

Tijdens de bedreiging gaf hij zijn scootersleutel af en rende zelf in de richting van een tegemoetkomende auto op de Iepenstraat. De inzittenden van deze auto, een grijze BMW 1-serie, vroegen hem wat er aan de hand was. Zij draaiden daarop hun auto en reden richting het tweetal dat met de scooter van het slachtoffer bezig was. Ze kozen op dat moment eieren voor hun geld en lieten de scooter achter om op hun eigen scooter te vluchten. Even later reden zij in de armen van een politiepatrouille. Beide jongens, 13 en 15 jaar oud, zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.