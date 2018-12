Serieuze dreiging in Venlo houdt zwaarbewapende agenten in binnenstad

Volgens de politie is er sprake van een serieuze dreiging. Een conflict van het afgelopen weekend in de criminele sfeer heeft geleid tot een dreigende situatie. De politie heeft maatregelen getroffen vanuit het oogpunt van veiligheid. Dit meldt Politie Limburg op Twitter. De agenten staan sinds maandagochtend 03.00 uur voor het pand. Ze dragen koglelwerende vesten en helmeln. Volgens 1Limburg staat er ook nog een ME-bus in de straat met daarin nog meer agenten.

De politie onderzoekt of de dreiging op de Bolwaterstraat in het centrum van Venlo verband houdt met de beschieting van een woning aan de Eendenstraat het afgelopen weekend. Het rechercheonderzoek is in volle gang. De politie wil daar nog niets over zeggen.