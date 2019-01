Man gaat politie met balk te lijf

Agenten reageerden in eerste instantie op een melding dat iemand een ruit van een woning had vernield en vuurwerk naar binnen gooide. Ze wilden deze verdachte aanhouden, maar omstanders keerden zich tegen de politie. Een van hen probeerde met een balk een agent te slaan. De politie moest pepperspray gebruiken om de verdachte (51) uit Goirle te stoppen. Hij werd aangehouden voor poging doodslag. De verdachte die de ruit vernielde rende in het tumult weg. Hij werd niet meer teruggevonden.