Dertienjarige gooit vuurwerk naar politie

Op maandagmiddag hield de politie een 13-jarige jongen uit Alkmaar aan nadat hij vuurwerk had gegooid naar de politie en de brandweer.

Omstreeks 13.30 uur kreeg de politie melding dat er een brandje was op de Karel Doormankade. Daar werd een jongen gezien, die zwaar vuurwerk, vermoedelijk een nitraat, naar de politie en de brandweer gooide. De jongen was inmiddels weer vertrokken, maar hij werd verderop op de de Ruijterstraat weer aangetroffen.

De jongen werd aangehouden. Bij het overbrengen naar het politiebureau bleek hij vuurwerk in zijn kleding bij zich te hebben. Thuis had hij nog een rugtas, waarin ook zwaar illegaal vuurwerk werd aangetroffen. De politie nam het vuurwerk in beslag.