Dode man (32) gevonden in Losser, vrouw aangehouden

In het Twentse Losser is in de nacht van maandag op dinsdag het lichaam van een 32-jarige man gevonden in een woning. Later die avond werd een 43-jarige vrouw aangehouden omdat zij verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de man.

Omstreeks 03.10 uur kreeg de politie de melding van een incident in een woning aan in de Lepelaarstraat. In de woning troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. Na een eerste onderzoek bleek de man door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

In de woning was de 43-jarige vrouw aanwezig. Zij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man.