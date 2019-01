Gebiedsontzegging voor inwoner van Venlo

Na gezamenlijk overleg tussen de burgemeester van Venlo en de leiding van het Openbaar Ministerie Limburg en de politie is besloten om een 35 jarige Venlonaar per direct een noodbevel op te leggen. De man mag, met onmiddellijke ingang, de komende 14 dagen niet in de gemeente verblijven.

Door de burgemeester van Venlo is hem maandagavond 31 december een noodbevel (artikel 175 Gemeentewet) voor de hele gemeente Venlo opgelegd. De burgemeester heeft dit besluit genomen om ervoor te zorgen dat de samenleving niet in gevaar komt, als gevolg van de dreiging vanuit het criminele circuit die zich voornamelijk richt tegen de bewuste man. Ook zal op last van de burgemeester vandaag nog het winkelpand Bolwaterstraat 33 voor twee weken gesloten en dichtgetimmerd worden.

Overleg driehoek

De impact van bewapende agenten in de binnenstad van Venlo op het veiligheidsgevoel van direct omwonenden en de bezoekers is groot. Gedurende de maandag, 31 december, is er meermaals driehoeksoverleg geweest tussen de burgemeester van de gemeente Venlo, de hoofdofficier van justitie Limburg en de lokale politiechef over de veiligheidssituatie en de maatregelen. De ernst van de dreiging is echter dermate serieus dat er door de driehoek is besloten om stevige preventieve maatregelen te nemen. Daarbij staat het belang en de veiligheid van de samenleving voorop.

Onderzoek

De mogelijke aanleiding voor de dreiging op op een 35-jarige man uit Venlo is een conflict in de criminele sfeer. Rechercheurs zijn druk bezig met onderzoek naar deze dreiging en wie er voor verantwoordelijk is. Het opsporen en aanhouden van verdachten heeft hierbij prioriteit. Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen verricht. In belang van het lopende onderzoek kan de politie momenteel niet meer inhoudelijke informatie delen over de dreiging.