Brandweer: Toename aantal incidenten tijdens oud en nieuw

De brandweer kreeg in totaal in de 25 regio’s 4.222 oud en nieuw gerelateerde meldingen’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘Dat is met een toename van 737 (21 procent) ten opzichte van de vorige jaarwisseling. ‘We hoopten dat de daling van de afgelopen jaren zich zou voortzetten. Dat is helaas niet het geval. Vijf tot tien procent van het totaal aantal meldingen per jaar vindt nog altijd plaats in deze ene nacht. Dat is teveel.' In totaal stonden 15.000 beroeps en vrijwillige collega’s paraat om adequaat te kunnen optreden.

Grote regionale verschillen

Ook dit jaar zien we weer grote verschillen tussen de regio’s. Veertien regio’s kenden dit jaar een forse toename van het aantal incidenten, soms zelfs tot meer dan een verdubbeling. In elf regio’s is het aantal incidenten gelijk gebleven of juist weer drastisch afgenomen. In totaal vindt bijna de helft van de meldingen (2.070) plaats in de vier grote regio's Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Haaglanden en Amsterdam-Amstelland.

Agressie

Agressie tegen brandweercollega’s blijft een terugkerend patroon. In acht regio’s zijn collega’s geconfronteerd met verbaal en zelfs fysiek geweld. Dat heeft geleid tot twaalf aangiftes door de brandweer. Wevers: ‘Nog veel te vaak moeten onze mensen hun werk doen in een grimmige sfeer. Zo is er ook dit jaar weer zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid en heeft de ME een keer moeten ingrijpen zodat de brandweer kon blussen. Dat moet stoppen. Agressie wordt niet getolereerd.’

Voorbereiding

De brandweerkorpsen bereiden zich elk jaar goed voor op de jaarwisseling, samen met de politie, gemeentes en omgevingsdiensten. Door samen te werken kan er efficiënt worden opgetreden. Zo konden bijvoorbeeld brandstapels meteen worden opgeruimd. In situaties waarbij dat nodig was en op risicolocaties werd samen met de politie opgetrokken. Ook is er in sommige plaatsen gewerkt met Multi Surveillance Teams van brandweer en politie, die onder meer bij een incident controleerden welke inzet nodig is en of er veilig kan worden opgetreden door de hulpverleners.