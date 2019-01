Vrees voor puinhoop op luchthavens

Volgens David Marsh, luchtverkeersleider bij Eurocontrol, moeten we de komende jaren daarom al ernstig rekeninghouden met flinke vertragingen op vliegvelden.Als de knelpunten niet worden aangepakt dreigt er een flinke chaos te ontstaan in het Europees luchtverkeer, aldus Marsh. Dit schrijft het AD woensdag.

Eurocontrol voorziet een groei van het aantal vluchten in Europa met 53 procent, naar ruim 16 miljoen per jaar. Maar het is nu al moeilijk om het vliegverkeer in goede banen te leiden. Zo verdubbelde in 2018 het aantal minuten vertraging al ten opzichte van 2017. David Marsh in de krant: 'Straks krijgt bijna een half miljoen passagiers per dag met een vertraging tot twee uur te maken.' Volgens Euroconrol is het heel goed mogelijk dat in 2014 1,5 miljoen vluchten helemaal niet kunnen plaatsvinden. Marsh: 'Het dreigt een puinhoop te worden.' Volgens directeur Eamonn Brennan van Eurocontrol moeten regeringen snel de knelpunten in het luchtruim en op de grond aanpakken, bijvoorbeeld door vliegvelden uit te breiden.