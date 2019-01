'Vrees voor ongeregeldheden liet vreugdevuur Scheveningen doorgaan'

Hoewel de gemeente Den Haag op de hoogte was van het feit dat de brandstapel van Scheveningen hoger was dan toegestaan, werd het vreugdevuur niet afgelast.

Bij de overweging of het vreugdevuur in Scheveningen wel of niet moest doorgaan heeft de vrees voor ongeregeldheden zeker een rol gespeeld. Dat hebben bronnen rond burgemeester Krikke van Den Haag aan de NOS laten weten, zo meldt de omroep. Toen de bouwers voaor de jaarwisseling contact hadden meet de gemeente hebben ze toegegeven dat de brandstapel hoger was dan toegestaan. Toch besloot de gemeente de vreugdevuren niet aftegelasten, mede om relletjes en brandstichting rond Oud en Nieuw te voorkomen.

In het NOS Radio 1 Jounaal zegt gemeenteraadslid Daniëlle Koster van het CDA: 'Het lijkt erop dat de angst voor ongeregeldheden in Scheveningen en Duindorp heeft meegespeeld. Aan de andere kant zeg ik: het kan niet zo zijn dat je als gemeente en als politie niet meer de baas bent in je eigen stad.'

Jarenlang kampte Den Haag rond Oud en Nieuw met overlast, opstootjes en brandjes. Door de vreugdevuren op het strand toe te staan, werd de overlast teruggedrongen. Dit concludeerde in 2016 de toenmalig burgemeester van Den Haag Van Aartsen tijden een Oud en Nieuwevaluatie. Inwoners van Scheveningen bevestigen dit. Maar Van Aartsen liet de bouwers ook weten dat hij keihard zou ingrijpen als zij zich niet aan de afspraken zouden houden.

De gemeenteraad gaat nu uitzoeken waarom de brandstapel toch mocht worden aangestoken, terwijl duidelijk was dat de bouwers de afspraken hadden geschonden. Voor geeenteraadslid Koster is het duidelijk. Volgens haar ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente. De beslissing om niet in te grijpen, heeft verkeerd uitgepakt.