Dronken bestuurder beschadigt auto’s en straatmeubilair

Dinsdagmiddag meldden diverse inwoners van Moerdijk bij de politie dat in de Steenweg een automobilist schade had veroorzaakt aan verkeersborden, een lantaarnpaal en verschillende geparkeerde voertuigen.

De man, die in een auto reed met buitenlands kenteken, zou zijn weggereden zonder zijn identiteit kenbaar te maken,

De agenten die deze melding gingen afhandelen werden bij aankomst in het dorp door getuigen gewezen op een man die de bestuurder zou zijn geweest van de auto. Hij is aangehouden. De man bleek 43 jaar te zijn en uit Tsjechië te komen. Door omstanders was zijn autosleutel afgepakt zodat hij niet verder kon rijden. Bij aanspreken roken de agenten een alcohollucht. De aangehouden verdachte weigerde mee te werken aan een blaastest. Door de agenten zijn getuigenverklaringen opgenomen van mensen die de Tsjech hadden zien rijden. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur en zijn rijbewijs is ingevorderd. De schade aan het straatmeubilair is doorgegeven aan de gemeente. Hoeveel auto’s er precies zijn beschadigd door de man wordt nog onderzocht. De man zit nog vast, zijn auto is weggesleept door een takelbedrijf.