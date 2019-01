Verwarde man met mogelijk vuurwapen aangehouden

Woning binnengegaan

Omstreeks 21.55 uur kreeg de politie melding dat een verwarde man rond zou dwalen in de omgeving van het Geerteveld in Koog aan de Zaan. De man staat bekend bij de politie als verward en agressief. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek hij een woning binnen te zijn gegaan van mensen die op dat moment niet thuis waren.

Mogelijk vuurwapen

De politie zag de man achter een van de ramen verschijnen. Hij had een mogelijk vuurwapen in zijn handen en richtte hiermee op de politie en zichzelf. De politie zette gespecialiseerd personeel in om de man in de woning aan te kunnen houden. Na zijn aanhouding is de verdachte overgedragen aan de Geestelijke Gezondheidszorg. De politie stelt een onderzoek in naar het mogelijke vuurwapen.