Veel hulp nodig voor opruimen plastic van stranden

Voor het opruimen van de stranden op de Waddeneilanden is de hulp van het publiek en Defensie gevraagd. De stranden liggen vol met plastic die al door professionals en vrijwilligers wordt opgeruimd.

Volgens de burgemeester van Schiermonnikoog Ineke van Gent is het gewoon te veel en zullen er vele handen nodig zijn om de rommel op te ruimen. Volgens Van Gent is het rampzalig. Tegenover Hart van Nederland zegt ze: ‘We zijn nationaal park, het is een prachtig gebied. En nu ligt alles bezaaid met zeeppompjes, doekjes, matrassen, operatiekleding, noem maar op.’

Op het eiland Schiermonikoog spoelde donderdag een zak van 25 kilo poeder aan. Dit zou mogelijk gaan om de giftige stof peroxide. Ook deze zakken komen uit de overboord geslagen containers.