Geldboete voor belediging agenten tijdens Oud en Nieuw

De verdachte maakte na de jaarwisseling deel uit van een groepje mannen dat in de Karrenstraat in discussie raakte met een aantal politieagenten. De politieagenten wilden verhinderen dat de mannen verhaal gingen halen bij een andere groep mannen die volgens hen één van hen een glas bier in het gezicht had gegooid. De mannen bleven zich opdringen en toonden uitdagend gedrag dat aanleiding kon geven tot ongeregeldheden. Omdat ze niet voldeden aan bevelen van de politie om de Karrenstraat te verlaten, werden ze uit die straat verdreven. In de aangrenzende Visstraat bleven de mannen hinderlijk aanwezig en toonden sfeerverziekend gedrag. De politie bleef vervolgens op afstand om de zaak te de-escaleren. Eén persoon uit de groep van de verdachte vond het desondanks nodig om weer terug de Karrenstraat in te lopen, waarop hij is aangehouden. De verdachte sloeg vervolgens tegen een politieauto en beledigde de politie. Ook hij werd toen aangehouden.

De politierechter heeft er bij het bepalen van de straf rekening mee gehouden dat de verdachte zich schuldig maakte aan vervelend gedrag richting het openbaar gezag. Dit blijkt ook uit camerabeelden van 4 bodycams van de politieagenten. De man pleegde eerder soortgelijke feiten. Omdat de laatste veroordeling van bijna 6 jaar geleden is, weegt de rechter dit – anders dan de officier van justitie eiste – minder zwaar mee. Hij krijgt een geldboete van 500 euro, waarvan 250 euro voorwaardelijk, voor het beledigen van de agenten en 500 euro voor het niet verlaten van de uitgaansgelegenheid.