Diep winterse omstandigheden voor wintersportverkeer, terugreis liefst uitstellen tot maandag

Dit weekend sneeuwt het in grote delen van Oostenrijk en Zuid-Duitsland. Ook in het oosten van Zwitserland (Graubünden) zorgt sneeuw voor overlast.

Naar huis terugkerende wintersporters ondervonden zaterdag de hele dag grote hinder van besneeuwde rijbanen en moeilijke / zware rijomstandigheden. Geadviseerd wordt de terugreis uit te stellen tot zondag later op de dag of indien mogelijk liever nog tot maandag.

Volgen@ANWBeuropa: Verkeer vanuit #Oostenrijk naar Nederland: stel je reis uit in ieder geval tot zondag later op de dag, maar indien mogelijk liever nog tot maandag. Ook morgen valt er namelijk lokaal nog veel sneeuw.

Zuiden van Duitsland en in Oostenrijk

Op veel wegen in het zuiden van Duitsland en in Oostenrijk is het nog steeds druk en wordt er over lange stukken zeer langzaam gereden. De verwachting is dat het tot ver in de avond zal duren voordat de files zijn opgelost. In Oostenrijk is de B99 Radstadt-Mauterndorf in beide richtingen dicht door lawinegevaar. Dat duurt waarschijnlijk het hele weekend. Dit meldt de ANWB zaterdag.

Vermijd de Fernpas (#B179). Het wil nog niet vlotten. Hou rekening met enkele uren vertraging, in beide richtingen.

Vooral in Noord-Tirol, het Salzburgerland, Ober- en Niederösterreich en Steiermarken valt veel sneeuw. Ook de harde wind werkt niet mee, waardoor sneeuwduinen kunnen ontstaan.

Lawinegevaar

In Oostenrijk is momenteel door de harde wind lawinegevaar (in Salzburgerland alarmfase 5 op de schaal van 5). Wintersporters wordt geadviseerd te informeren bij de skiliften naar de actuele stand van zaken en om alleen te skiën binnen de gemarkeerde pisten.