Lesauto betrokken bij kop-staartbotsing op Eindhovenseweg Zuid in Best

Zaterdagmiddag vond rond 12.00 uur een kop-staartbotsing plaats op de Eindhovenseweg Zuid in Best.

Dit gebeurde op de rijbaan in de rijrichting naar Eindhoven toe. Een man op leeftijd botste met zijn voertuig op een lesauto voor hem en raakte hierbij gewond. Na de nodige medische verzorging ter plaatse is gebeurd, is de gewonde man per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Beide inzittenden van het voorste voertuig bleven ongedeerd. De voertuigen zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Korte tijd was de rijbaan waar het ongeluk gebeurde volledig dicht, maar dit leidde tot weinig overlast.