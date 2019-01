Medeverdachte (25) moordzaak Humeyra opgepakt vlakbij Groningen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op vrijdag de 25-jarige man, die eerder werd aangehouden in de zaak van de dood van de 16-jarige Humeyra en weer werd vrijgelaten, opnieuw aangehouden in de omgeving van Groningen. Dit meldt de politie zondag.