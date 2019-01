Handhavers en politiemensen ontruimen ADM-terrein in Amsterdam

Volgens een woordvoerder van de politie verloopt de ontruiming van het terrein 'rustig'. Handhavers en politiemensen werken samen om het terrein 'mensvrij' te maken. Er is nog niemand aangehouden. Dit meldt de lokale zender AT5. De bewoners kunnen verhuizen naar de slibvelden in Amsterdam Noord.

Maandagochtend reden er zo'n tien busjes met handhavers het al 21-jaar gekraakte ADM-terrein in het Westelijk Havengebied binnen. Er wonen daar naar schatting tientallen krakers, meest kunstenaars, die van het terrein af moeten. Het ADM-terrein is zo'n 43 hectare groot. De eigenaren gaan het gebied aan het water ontwikkelen tot bedrijventerrein waar scheepsbouw gerelateerde bedrijven komen, zoals Koole Maritiem. De Raad van State heeft in augustus 2018 bepaald dat de krakers daar weg moeten en dat de gemeente verplicht moet optreden. Per 25 december zou het terrein leeg moeten zijn geweest. Woordvoerders van de politie hebben verslaggevers, fotografen en cameramannen de toegang tot het terrein ontzegd, zo schrijft de Telegraaf.

Politie Amsterdam reageert: 'Ontruiming ADM: het terrein wordt mensvrij gemaakt, journalisten dienen zich daar ook aan te houden. Nabij de entree is een persvak gecreëerd. Zodra de operatie dat toelaat, zal de locatie van het persvak mogelijk worden herzien.'

De krakers zelf hadden hun hoop gevestigd op een comité van de Verenigde Naties, dat net na kerstmis een verzoek deed aan de gemeente om niet handhavend op te treden tot het comité een uitspraak had gedaan. Volgens de gemeente voldoet de nu aangeboden locatie in Amsterdam Noord echter aan alle vereisten. Daarom wordt niet gewacht met ontruiming. Morgen is de spoedzitting, zo liet een kraker aan AT5 weten.