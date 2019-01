Huiselijk geweld escaleert, vrouw vlucht naar het dak

In de wijk Korvel is een 22-jarige vrouw samen met haar 4-jarig zoontje afgelopen nacht naar het dak van haar woning gevlucht uit angst voor haar 28-jarige ex-vriend die haar had bedreigd.

Ook zou hij haar en haar kind hebben geslagen. De verdachte is door de politie omstreeks 02.00 uur aangehouden.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde dat ze de relatie met de verdachte zes maanden geleden had verbroken. Hij kan dit niet accepteren en heeft gedreigd dat hij haar en haar kind dood zou maken. Zondagavond kwam hij weer langs. De ruzie escaleerde zodanig dat zij met haar kind wilde vluchten. Hij had echter de voordeur en balkondeur afgesloten. Daarom is zij via een raam naar het puntdak van de buren geklommen. Daar trok zij al schreeuwend de aandacht van buurtbewoners waarna de politie werd gebeld.

Vernielingen

In eerste instantie werd gemeld dat de verdachte, die even buiten stond, een vuurwapen zou hebben. Zijn telefoon bleek echter hier voor aangezien te zijn. De agenten hebben de verdachte aangehouden toen hij open deed. In de woning hing een sterke chloorlucht. Kennelijk was er net schoongemaakt. De televisie en de salontafel waren vernield. De bewoonster en haar zoontje werden boven aangetroffen. De verdachte is vastgezet.