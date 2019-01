Auto ramt glazen pui supermarkt

Van de drie daders, die sigaretten meenamen, is er een 22-jarige man aangehouden. Naar de andere twee wordt nog gezocht. De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook camerabeelden zijn van harte welkom.

Glas op de grond, deuren uit de rails en opengebroken kasten achter de servicebalie waren wat politiemensen aantroffen nadat ze op de inbraakmelding afkwamen. Van zondag- op maandagnacht rond 2.30 uur vond de ramkraak plaats. Voor de ingang van de supermarkt lag een spoor van verschillende tabakswaren. De inbrekers sloegen hun slag in de sigarettenhoek. Voor de supermarkt lagen delen van een bumper en kentekenplaten. Politiemensen startten meteen een onderzoek en kamden de buurt uit. In Rotterdam-Zuid zagen ze de auto en wisten die meteen klem te rijden. De daders stapten uit en namen de benen. Een van de drie werd aangehouden op de Bandeloodijk In de auto, die overigens gestolen bleek, lag ook rookwaar. De 22-jarige man uit Rotterdam zit vast. Er is een politieonderzoek gestart.

Getuigen?

Heeft u vannacht, dus de nacht van zondag op maandag, rond 2.30 uur iets gezien of gehoord? En nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via nummer 0900-8844.