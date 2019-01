Manieren om je badkamer mooier te maken

Stijlvolle accessoires

Accessoires maken een badkamer vaak compleet. Door de juiste accessoires te plaatsen die passend zijn bij jouw interieurstijl kan je al een flink verschil maken. Accessoires kosten weinig en zijn vaak makkelijk te verplaatsen. Een praktische manier je badkamer meer op te laten vallen. Ook kleinere details als de doucheknoppen, douchekop en douchewand zijn zaken die je kunt vervangen voor iets nieuws. Neem ook eens een kijkje bij Megadump Tiel.

Verven

Slim gebruik maken van kleuren kan een leuk ruimtelijk effect geven. Je hoeft niet meteen de tegels uit de badkamer te halen, je kunt er ook voor kiezen om oude meubels een nieuw leven in te blazen met een frisse verfkleur. Doe inspiratie op van de laatste trends op het gebied van kleur in de badkamer.

Voeg planten toe

De natuur in je interieur brengen is iets wat je badkamer een mooie extra uitstraling zal geven. Deze trend neemt in populariteit toe. Hierbij kan je denken aan producten die gemaakt zijn van natuurlijke materialen (bijvoorbeeld hout en/of steen), maar ook kleine planten kan je als accessoire neerzetten op bijvoorbeeld een kleine plank. Zorg er natuurlijk wel voor dat deze planten tegen een warme vochtige ruimte bestemd zijn.

Maak ruimte

Wanneer er sprake is van een kleinere badkamer, doe je er goed aan om zoveel mogelijk ruimte over te houden. Je kunt kiezen voor kleinere meubels die een stijlvolle uitstraling hebben. Een te volle badkamer oogt druk en je wilt juist een sfeervolle plek creëren waar je lekker kunt douchen en je andere dagelijkse bezigheden. Je kunt uiteraard via een ontwerpprogramma jouw ideeën uitwerken om zo een beter beeld te hebben.