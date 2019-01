Beter slapen, hoe doe je dat?

Voldoende, maar vooral kwalitatief goede slaap is essentieel om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Het lichaam heeft namelijk slaap nodig om zowel fysiek als mentaal te kunnen herstellen. Helaas is een goede nachtrust niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gelukkig is er een aantal dingen die je zelf kunt doen om jouw slaap te verbeteren, zodat je ’s ochtends uitgerust wakker wordt om de dag vol energie te kunnen beginnen.

Kies voor een goed matras

Dit klinkt misschien voor de hand liggend, maar toch is niet iedereen in het bezit van een goed matras. Zo zegt de prijs van het matras niet per definitie iets over de kwaliteit. Na verloop van tijd zal de matras aan veerkracht en stevigheid verliezen, waardoor de natuurlijke draaiingen tijdens de slaap minder soepel zullen verlopen. Dit kan de slaap op negatieve wijze beïnvloeden. Een matras met de juiste stevigheid en de eigenschappen die aan jouw wensen voldoen, is de basis voor een goede nachtrust. Matras aan huis biedt je vele uiteenlopende soorten matrassen, zodat je een solide basis voor kwalitatief goede slaap kunt leggen.

Neem de tijd en bouw routine in

Neem de tijd om je voor te bereiden om te gaan slapen. Ga dus bij voorkeur niet rechtstreeks vanaf je laptop of na het sporten je bed in. Begin bijvoorbeeld een uur voor het tijdstip dat je naar bed wilt gaan met het voorbereiden, zowel lichamelijk als geestelijk. Zorg dat belangrijke zaken afrondt, zodat je daar in bed niet over hoeft te piekeren. Dim de verlichting in je woonkamer en ontspan. Neem een kop thee en schrijf eventuele zaken die nog in je hoofd omgaan op, zodat je deze niet kunt vergeten. Onafgeronde zaken kunnen een onrust veroorzaken die het in slaap vallen bemoeilijken. Door deze te voltooien of te noteren, kun je je hoofd leegmaken en makkelijker ontspannen. Als je hier een gewoonte van maakt, zal je merken dat je rustiger wordt tegen de tijd dat het bedtijd is. Las ook overdag wat momenten in voor ontspanning. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van een extra pauze of aan het doen van ademhalingsoefeningen. Hoe vaker je dit doet, des te makkelijker het wordt.

Wat kun je overdag doen om beter te slapen?

Je kunt overdag al de nodige stappen zetten om de kans om beter te slapen te vergroten. Probeer te zorgen dat er een goede balans is tussen geestelijke en lichamelijke inspanning. Wanneer je bijvoorbeeld een zittend beroep hebt en weinig beweegt, dan kan het zijn dat het lichaam simpelweg nog te veel energie heeft om de slaap eenvoudig te kunnen vatten. Je kunt dit ondervangen door wat meer te bewegen. Maak eens een wandeling tijdens de lunchpauze of ga eens met de fiets naar het werk. Ook het roken van sigaretten en het gebruik van alcohol kan het slaapritme verstoren. Al lijkt het misschien zo dat je makkelijker in slaap valt na een alcoholische versnapering, je slaapt minder vast en diep en dit komt je slaap niet ten goede.